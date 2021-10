Tegola per la Cavese: il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il calciatore Angelo D'Angelo "Per essersi, durante l’intervallo, avvicinato al Direttore di gara rivolgendogli più volte espressioni irriguardose". Squalifica per due giornate per l'esperto centrocampista che era appena rientrato a disposizione dopo un infortunio.