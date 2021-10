Pro Vc-Giana 2-1, in rimonta torna al successo la Pro

Torna finalmente al successo la Pro Vercelli che non senza faticare supera due a uno la Giana Erminio tornando nei quartieri alti della classifica; succede tutto nel giro di quindici minuti, al vantaggio di Ferrari i padroni di casa rispondono con l'autogol di Magri e il rigore di Comi.

La cronaca Prima fase di match di studio, al 18' ci prova Emmanuello dalla distanza, Zanellati in corner; al 36' la Giana passa in vantaggio, cross di Caferri per Ferrari che batte Tintori; il vantaggio degli ospiti dura quattro minuti, su punizione di Emmanuello per anticipare Comi Magri mette la sfera nella sua porta.

Passano due minuti nella ripresa e la Pro la ribalta, fallo di Cazzola su Rizzo che l'arbitro ritiene meritevole di un calcio di rigore, dal dischetto Comi non sbaglia, Pro Vercelli 2 Giana 1. Bianche casacche vicine al tris al 64', Gatto impegna Zanellati che effettua un grande intervento. Finale deludente dove non succede più nulla e la Pro può festeggiare il ritorno al successo.