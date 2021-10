Nuovo innesto per il Sorrento, dalla Nocerina ecco Rizzo

Il Sorrento rende noto l’ingaggio del difensore Francesco Rizzo, nato ad Avellino il 24 marzo del 1998. Rizzo proviene dalla Nocerina, club con il quale ha disputato cinque partite in questo inizio di campionato. Con i molossi nella passata stagione ha collezionato 28 presenze realizzando anche un gol. Indifferentemente laterale destro e marcatore centrale, Rizzo ha giocato in C con il Gozzano dal 2018 al 2020 (31 presenze) dopo essere transitato alla Sarnese. In Primavera ha militato sia con il Napoli che con l’Avellino. È già a disposizione di mister Cioffi e farà parte del gruppo che domenica affronterà in Puglia il Molfetta.

“Arrivo in una realtà che mi ha sempre intrigato - afferma Rizzo -. Stavo giocando con continuità a Nocera, ma qui spero di trovare una consacrazione definitiva. Conosco mister Cioffi che mi ha allenato ai tempi della Primavera dell’Avellino e sono certo di aver fatto una buona scelta per il mio futuro; allo stesso modo sono fiducioso di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi che il Sorrento si è prefissato”.