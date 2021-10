Benevento. Caserta ne convoca 23 per il Cosenza: fuori ancora in tre

Al termine della seduta pomeridiana d'allenamento mister Caserta ha diramato l'elenco dei 23 giocatori disponibili per il match di domani, Benevento-Cosenza. Come si evince dallo stesso elenco sono ancora tre i calciatori assenti: Improta, Pastina ed Elia non hanno ancora recuperato del tutto dai rispettivi infortuni.

Di seguito la lista dei convocati:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.