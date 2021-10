Foggia-Taranto: attesa per un derby che promette scintille

Foggia-Taranto è il big match dell'undicesima giornata di Serie C girone C. Un derby pugliese infuocato considerando la rivalità tra le due compagini. Zeman contro Laterza, l'esperienze contro la grinta, la personalità e la maturità del tecnico rossoblù. La gara è stata affidata a Mario Saia della sezione di Palermo.

Il Taranto arriva dal riscatto casalingo nel turno infrasettimanale contro la Fidelis Andria mentre il Foggia giunge alla sfida dopo il pareggio prestigioso al San Nicola contro il Bari. Tuttavia, a rendere entusiasmante l'attesa è la posizione in classifica di entrambe: stessi punti ed identica classifica. In attesa di ascoltare le parole di Giuseppe Laterza, i rossoblù coccolano l'under Santarpia, decisivo nel derby contro la Fidelis. Un grande goal, dopo una splendida azione, e sperano nella sua esplosione per aggiungere scintille ad un reparto spesso sotto accusa per la scarsa continuità.

Nonostante ciò, Giovinco e Saraniti hanno già inciso in questo inizio di campionato e, dunque, avrebbero solo margini di crescita nel prosieguo della stagione. Taranto e Foggia si giocano tanto, sia per la "portata derby" e dunque di una nuova pagina da aggiungere alla storia che per classifica e la possibilità di puntare obiettivi notevoli in questa stagione 2021-2022.