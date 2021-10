Mariglianese: innesto under in difesa

La US MARIGLIANESE comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Nello D’Onofrio. Il difensore , classe 2002, vestirà la maglia biancoazzurra per questa stagione sportiva 2021/22. Primi allenamenti con la nuova squadra e subito ha impressionato lo staff tecnico. Oggi ufficialmente la firma sul contratto.

Originario di Pomigliano d’Arco, ex capitano della Primavera del Napoli, centrale difensivo di piede sinistro, forte fisicamente e allo stesso tempo veloce e scattante. Per lui tanti allenamenti con gente del calibro di Koulibaly, Manolas e Mario Rui. Grande personalità, si aggiunge un tassello di qualità in più allo scacchiere di mister Sanchez.

Ecco le sue prime dichiarazioni:” Sono contento di essere stato contattato da questa società così ambiziosa. Sono un difensore cattivo, dotato di buona tecnica. Per me è una grossa opportunità poter giocare in una squadra di questo livello. Il sostegno dei tifosi è fondamentale “