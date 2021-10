Cavese: col Castrovillari tre rientri importanti, out Kosovan

Mister Ferazzoli ha convocato 22 calciatori per la trasferta in terra calabrese, per la quale non potrà ancora contare sugli under Palladino e Potenza, prossimi, tuttavia, al rientro.

Rientrano Altobello, Bacio Terracino e Katseris, out Kosovan (affaticamento) e lo squalificato D'Angelo. Queste le novità in vista della gara di Castrovillari.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Viscomi;

CENTROCAMPISTI: Corigliano, Katseris, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski;

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Bacio Terracino, Carbonaro, Diaz, Kone, Sarno.