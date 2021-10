Benevento-Cosenza 3-0: Lapadula scatenato con gol e assist

Dopo 3 pareggi consecutivi contro Como, Perugia e Cremonese, il Benevento di Fabio Caserta torna alla vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico battendo per 3-0 il Cosenza al termine di una gara a senso unico, specie nella ripresa.

Giallorossi vicini al gol al 32' della prima frazione con Sau, servito da Lapadula, che prova un gran diagonale da destra verso sinistra ma trova l'opposizione del portiere cosentino Vigorito che mette in angolo. Sul corner successivo, Calò mette in area, Glik tocca per Lapadula che prova la conclusione ma questa si trasforma in un assist per Barba che, in scivolata, mette in rete. Al riposo si va con il Benevento in vantaggio di misura sul Cosenza. Da segnalare, al 23', l'uscita del portiere dei sanniti, Alberto Paleari, per infortunio: al suo posto entra Nicolò Manfredini.

Nella ripresa, al 57' i padroni di casa trovano il raddoppio: azione sulla destra con Sau che serve Letizia per l'imbucata in area, l'esterno napoletano prova a mettere in mezzo, Vigorito devia ma la palla termina sui piedi di Lapadula che da pochi passi non sbaglia ed insacca. Il Benevento tiene alta la pressione sugli avversari, che non riescono a creare pericoli dalle parti di Manfredini, e all'86' chiude definitivamente la partita: scatto in profondità di Lapadula che arriva sul fondo e mette al centro un rasoterra per l'accorrente Tello che, tutto solo, deve solo spingere la palla in fono al sacco. AL triplice fischio, quindi, il Benevento si assicura i tre punti superando per 3-0 il Cosenza al "Vigorito".

