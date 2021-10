Cosenza. Zaffaroni: "Abbiamo tenuto un'ora poi è uscito il Benevento"

Mister Zaffaroni, allenatore del Cosenza, ha commentato la sconfitta della sua squadra al "Vigorito" contro il Benevento per 3-0 dalla sala stampa dell'impianto sannita. Queste le sue parole ai cronisti:

"Non siamo stati rinunciatari perché per un'ora la gara è stata equilibrata. Siamo ancora deficitari quando si tratta di fare l'ultimo passaggio e sulla finalizzazione. Questo vanifica un po' il nostro gioco. Il Benevento è forte sia tecnicamente che fisicamente e sul lungo periodo hanno avuto il sopravvento. Sapevamo di poter incorrere in queste cose ma il nostro cammino passa anche per queste sconfitte.

Non siamo dipendenti da Palmiero che è comunque un calciatore importante. Dobbiamo acquisire maturità come squadra e questo è il percorso che abbiamo intrapreso. Ci sono squadre di livello superiore in questo campionato ed il Benevento è una di queste. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni ma proprio in queste circostanze dobbiamo migliorare.

La squadra ci ha messo forza e voglia ma in alcune situazioni ha prevalso la forza dell'avversario. Qualitativamente possiamo sicuramente fare di più ma contro squadre come il Benevento serve una super-prestazione per portare a casa punti. Da rivedere per poi crescere ci sono tante cose.

L'aver fatto alcune vittorie non deve farci dimenticare chi siamo e da dove veniamo. La maggior parte dei nostri calciatori si affaccia per la prima volta alla Serie B e non è ancora abituato a certi tipi di partite sia fisicamente che mentalmente. Per questo dicevo che stiamo facendo un percorso e giornate come queste ci aiutano a crescere".