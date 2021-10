Foggia-Taranto: i convocati di Giuseppe Laterza

Terminato l’allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Foggia in programma domani (24.10.2021) alle ore 14.30 allo Stadio Pino Zaccheria, come da comunicato stampa della società rossoblù.

La gara è valida per l’undicesima giornata di Campionato di Serie C, che sarà visibile su Eleven Sports e su Sky Sport canale 254 Satellitare e 485 Digitale Terrestre.

CONVOCATI