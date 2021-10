Sassuolo-Venezia 3-1, prima rete in A per Frattesi

Nella nona giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Venezia di mister Zanetti. Le due squadre sono entrambe a quota 8 punti in classifica, ma se per gli arancioneroverdi è un buon bottino calcolando le aspettative, lo stesso non si può dire per gli emiliani da cui ci si aspettava decisamente meglio.

Cronaca. La prima parte di gara è su ritmi blandi, le due squadre badano più a difendere che ad offendere. Il Venezia trova il gol praticamente al primo tiro in porta: quando al minuto 32 Ampadu serve Okereke che supera Consigli con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo. Il Sassuolo colpito si sveglia improvvisamente e trova subito il pari: Berardi riceve palla al limite dell’area, salta un uomo e lascia andare un gran sinistro su cui Romero poteva forse fare qualcosa in più. Una manciata di minuti dopo Berardi sfiora il raddoppio cercando il tap-in da pochi metri ma questa volta Romero respinge. Nel finale di tempo è il Venezia ad andare vicino alla rete, passaggio filtrane di Kiyine per Okereke che a tu per tu con Consigli si lascia sporcare il tiro dal rientrante Chiriches, la traiettoria che ne esce permette al portiere neroverde di mettere in corner. Con questa occasione le due squadre vanno al riposo.

La ripresa si apre forte, al 50’ il Sassuolo va in vantaggio grazie ad un autogol di Henry sugli sviluppi di un corner di Traorè. Piccola statistica: l’autogol di Henry è il primo in Serie A nel Venezia da Filippo Maniero nel lontano 2000. Al 63’ i neroverdi sfiorano il gol con Berardi ben servito da Toljian. E’ però solo il preludio al terzo gol del Sassuolo, passaggio filtrante di Raspadori per Frattesi che si inserisce in mezzo alla difesa del Venezia e mette in rete per il 3-1. Primo gol in Serie A per il ragazzo classe 1999. Il Venezia si riversa in avanti per cercare di riaprire la gara, ma si vede annullare non una, ma ben due reti sempre a Forte per fuorigioco. Finisce cosi 3-1 per il Sassuolo che si rilancia dopo una serie di risultati non all’altezza. Per il Venezia non è una bastata una bella gara per portare a casa dei punti.