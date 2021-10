Taranto, Laterza: "Mantenere la concentrazione giusta"

Un derby ad alta tensione attende il Taranto allo Zaccheria di Foggia, sia per il prestigio che per la classifica: rossoblù e foggiani stazionano in terza posizione a pari punti. "E' importante giocare dopo pochi giorni" ha dichiarato Giuseppe Laterza. "Questa squadra, nel corso dell'ultima gara di campionato, ha dimostrato di avere carattere". Infatti, rimontare una partita complicata contro la Fidelis non è da poco, e il Taranto ha reagito bene rimontando gli avversari.

"Domani sarà fondamentale dimostrare il proprio valore anche fuori casa, bisogna mantenere la concentrazione giusta perchè il Foggia sa attaccare negli spazi intermedi, dunque non dobbiamo restare lì ma costruire gioco" ha sottolineato Laterza. Un Taranto concentrato e propositivo in zona offensiva. Si, perchè il Taranto deve cercare di essere padrone della gara anche fuori dalle mura amiche e portare a casa punti cruciali per i propri obiettivi. Siamo ancora distanti dalla meta salvezza e, dunque, ogni gara e ogni risultato può essere cruciale per raggiungerla quanto prima per dedicarsi a ben altre ambizioni. "Una partita importante anche sotto il punto di vista della velocità, del dinamismo e delle corretta lettura della gara, e soprattutto coraggio".

Foggia-Taranto dell'undicesima giornata di Serie C promette spettacolo e goal, considerando lo stato di forma delle due squadre. Il Taranto ha ritrovato due reti dopo un periodo di astinenza, il Foggia si è sempre dimostrato propositivo e squadra in grado di bloccare il Bari al San Nicola.