La Pro Vercelli torna sul mercato e tessera il portiere classe 1988 Alex Valentini.

Si tratta di un ritorno per Valentini che ha già 112 presenze con la bianca casacca dove ha ottenuto la promozione in serie B nel 2011/2012, arriva dalla Triestina e lotterà per un posto da titolare con l'esitante Tintori delle ultime giornate.