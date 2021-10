Scienza: "Match difficile su un campo ostico, sarà durissima"

Oggi test importante per la Pro Vercelli in casa della Pro Patria, presenta così la partita mister Scienza: "Sarà un match difficile, sono una squadra giovane che corre molto e in casa fa molto bene, il loro è un campo difficile, chi sarà più intenso la porterà a casa.

Recuperiamo Awua e Masi, saranno assenti gli altri giocatori squalificati; non siamo una formazione cattiva anche se le decisioni del giudice sportivo dicono il contrario; è un mese che abbiamo assenze pesanti ma chi ha giocato si è fatto trovare pronto.

Dobbiamo dare continuità ai risultati, ad esempio per settanta minuti abbiamo dominato il Renate ma non abbiamo vinto. Purtroppo non siamo mai riusciti ad essere al completo ma ho garanzie da chi ha giocato e da chi giocherà. Abbiamo avuto un giorno in meno rispetto alla Pro Patria di riposo ma questo non deve essere un alibi. La vittoria contro la Giana è stata salutare e i tifosi l'hanno apprezzata, ricevere i loro applausi è stato bellissimo, i tre punti hanno compattato l'ambiente.

Ottimo l'arrivo di Valentini, non necessita di presentazioni il suo arrivo, aiuterà a crescere Tintori, il suo arrivo farà bene al nostro titolare".