Il Santa Maria cala il tris, sconfitto il Cittanova

Tre punti pesanti per la Polisportiva Santa Maria che batte 3 a 1 il Cittanova. Succede tutto nel finale con le reti di Coulibaly e Romano che spezzano l’equilibrio e consegnano l’intera posta in palio ai cilentani.

Si parte subito forte al 2’ con il tiro Biondo terminato alto. Al 16’ punizione di Cunzi terminata alta. Al 37’ è sempre un dinamico Cunzi a sfiorare il vantaggio con una girata al volo. Al 42’ leggerezza difensiva del Cittanova. Non ne approfitta Maggio che lascia partire un piattone che termina praticamente tra le mani del portiere. Subito, dopo, al 43’, tiro alto di Maio che manda praticamente tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Gara molto equilibrata ed intensa. Poche le occasioni nitide da segnalare.

Secondo tempo che parte col botto. Al 1’ st traversone di Cunzi, deviazione di un difensore del Cittanova e gol di Oviszach. Al 19’ st risposta del Cittanova con De Marco che pareggia: confusione al limite dell’area e sinistro preciso all’angolino che non lascia scampo a Grieco. Al 29’ Cunzi apre troppo il piatto e tira largo sciupando, così, una ghiotta opportunità. Al 31’ ancora Cunzi che di punta non insacca dopo un bel tocco morbido di Maio. Al 36’ opportunità per Maggio che di testa da solo manca l’impatto col pallone da distanza ravvicinata su punizione battuta da Emmanouil. Al 43’ Cunzi su lancio di Maio, doppia finta e palla praticamente in mano al portiere. Al 44’ la Polisportiva viene premiata col gol di Coulibaly: destro dell’ivoriano che non lascia scampo al portiere calabrese.

Neanche il tempo di mettere la palla al centro che la Polisportiva cala il tris con Romano di contropiede, bravo a farsi trovare pronto e a concretizzare al meglio l’occasione. Tre punti d’oro, dunque, per la Polisportiva che può prepararsi al meglio per la trasferta con la Sancataldese.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco, Coulibaly, Romanelli, Masullo, Konios (47’ st Morlando); Simonetti (33’ st Emmanouil), Maio, Citro, Oviszach (18’ st Romano), Maggio, Cunzi. A disp.: Stagkos, Vitale, Tandara, Foufoue, Leite Borges, De Mattia. All. Nicoletti

Cittanova Calcio (3-4-3): Bruno; Ferrante, Petrucci (15’st Formia), Ficara; Biondo, Pane (39’ st Bukva), Gaudio ( 26’ st Losasso), Meola (31’ st Fuschi); De Marco, Bonanno, Maggio (2’ st Savasta). A disp.: Genovese, Condomitti, Mudasiru, Ielo. All. Porretto

Arbitro: Simone Nuzzo di Seregno (Spoletini-Serra)

Reti: 1’ st Oviszach, 19’ st De Marco, 44’st Coulibaly, 47’ st Romano

Note: Ammoniti: Meola, Oviszach,Masullo Angoli: 8 a 1. Recuero: 1’ pt, 6 st’.

