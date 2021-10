Serie C girone C, colpo salvezza del Potenza Pari per il Picerno

Nell'undicesima giornata di Serie C girone C il Potenza compie il colpo salvezza contro il Latina e il Picerno impatta a Campobasso. L'esordio sulla panchina del capoluogo di regione per Trocini è vincente: decide Sepe all'85' su suggerimento di Salvemini. Quest'ultimo ad inizio ripresa, al 48' aveva propiziato il primo vantaggio potentino per Zampa. I laziali erano pervenuti al pareggio al 73' con Jefferson di testa su un cross da sinistra. Continua la serie positiva dei melandrini che escono dal Molise con un punto. I lupi molisani passano in vantaggio su autorete di Ferrani, ma nella ripresa i picernesi pervengono al pari con Gerardi al secondo gol consecutivo esterno.