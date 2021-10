Serie D, exploit di misura per Francavilla e Rotonda Ko il Lavello

Nell'ottava giornata di Serie D girone H sono il Francavilla e il Rotonda a conquistare l'intera posta in palio lontano dalla mura domestiche. Nel posticipo i sinnici espugnano Altamura con Langone, mentre i pollinei sbancano Fasano con Medina e salgono al terzultimo posto in classifica. Il Lavello perde invece a Nardò e scivola a -4 dalla vetta. Non basta il rigore di Burzio per riaprire la gara dopo la doppietta di Cristaldi.