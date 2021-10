Taranto, Lentini: "Oggi va fatto un plauso ai ragazzi"

Vincenzo Lentini nel post partita tra Foggia e Taranto sottolinea l'atteggiamento dei rossoblù in un campo complicato, contro un avversario tosto e, soprattutto, in un derby scintillante. "Dopo la sfida di oggi va fatto un plauso ai ragazzi" ha dichiarato il vice allenatore di Giuseppe Laterza. "Contro il Foggia è uscito tutto il carattere e la determinazione di questa squadra. Nella fase di possesso palla potevamo essere più lucidi e gestire meglio la palla".

Il Foggia è stata molto aggressivo nel pressing ma il Taranto è stato bravo e lucido a trovare da subito la rete del vantaggio. La squadra ionica poteva sfruttare meglio alcune occasioni in contropiede, ma la compagine di Laterza non le ha concretizzate a dovere. Dopo la vittoria casalinga contro la Fidelis, il Taranto ha dato un'altra risposta importante al campionato: i rossoblù possono ambire a posizioni alte in questo campionato. Tuttavia, la squadra deve restare concentrata sull'obiettivo primario della salvezza e raggiungerla il prima possibile.