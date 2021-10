Pro Patria-Pro Vc 1-1, Gatto risponde a Piu

La Pro Vercelli torna dalla trasferta di Busto Arsizio con un buon punto ottenuto in rimonta, la formazione di Scienza si conferma in crescita e può guardare con ottimismo alle prossime partite quando rientreranno pedine importanti.

La cronaca Al 3’ lancio per Bunino che viene contrato al momento della conclusione, al 9’ si vedono i padroni di casa con Pierozzi su cui è provvidenziale Masi, al 16’ destro di Clemente che termina di poco a lato, cresce la Pro Vercelli, al 26’ Gatto per Belardinelli il cui tiro è murato da Boffelli, al 31’ punizione di Emmanuello per Bunino che difetta al momento del tiro. Prima dell’intervallo da registrare un tentativo di Awua che non inquadra di pochissimo la porta.

La ripresa parte con un tiro di Emmanuello che non inquadra la porta, al 50’ Tintori atterra Piu, rigore per la Pro Patria che lo stesso Piu trasforma; reazione d’orgoglio delle bianche casacche, Comi di testa impegna l’estremo di casa. Al 72’ il meritato pareggio della Pro Vercelli, Gatto al suo primo gol stagionale riporta la situazione in parità su angolo di Emmanuello. La formazione di Scienza sembra averne di più ma il risultato non cambia, un punto a testa per Pro Patria e Pro Vercelli.