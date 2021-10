Scienza: “Pagato l’unico errore, la reazione è stata importante”

La Pro Vercelli finisce una settimana intensa con un pareggio sul difficile campo della Pro Patria, accetta di buon grado il punto mister Scienza anche se qualche rammarico rimane per quanto visto nei novanta minuti: “Primo tempo equilibrato mentre la ripresa è stata a nostro favore, abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo. Non era facile giocare questo match e la fatica si è fatta sentire, come spesso ci capita abbiamo pagato l’unica leggerezza con il rigore dello zero a uno ma la reazione è stata importante e ci ha portato all’uno a uno e ad avere altre occasioni importanti.

I ragazzi sono stati bravissimi questa settimana nonostante le tante assenze, all’ultimo anche Rolando ha dato forfait, un giocatore molto importante per noi in fase realizzativa; ho dovuto schierare tanti giocatori impiegati giovedì, alla lunga tutte queste assenze ci penalizzano. Peccato lasciare punti per strada, stiamo lavorando bene e con questo atteggiamento vinceremo match anche producendo meno rispetto a quello che stiamo facendo adesso”.