Casertana-A. Cerignola 2-2: falchetti beffati in pieno recupero

Con la vittoria in pugno, la doccia gelata. E’ il minuto 95 quando Achik tenta il cross della disperazione. Una palla che beffa Trapani e si va ad infilare in rete senza che nessuno la tocchi. E’ il 2-2 che fa sfumare i tre punti lasciando l’amaro in bocca. Le reti di Favetta e Rainone, intervallate dal rigore pugliese tanto contestato, sembravano aver marchiato a fuoco la gara. Fino all’episodio finale...

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 2-2

CASERTANA: Trapani, Pambianchi, Rainone, Vacca, Vicente, Felleca (10' st Liccardi), Mansour (22' st Carannante), Monti, Tufano, Maresca (22' st Cusumano), Favetta (42' st Di Somma). All.: Maiuri

A disp.: Sarracino, Chinappi, Sansone, D'Ottavi, Capitano.

AUDACE CERIGNOLA: Tricarico, Dorval, Allegrini, Maltese, Malcore, Loiodice (39' st Palazzo), Basile, Mincica, Sirri, Tascone, Russo (17' st Achik). All.: Pazienza

A disp.: Brescia, Manzo, Agnelli, Silletti, Muscatiello, Longo, Vitiello

Arbitro: Iannello di Messina

Reti: 21' pt Favetta, 27' pt rig. Malcore, 46' pt Rainone, 50' st Achik

Ammoniti: Vicente, Vacca, Maltese, Tufano, Monti

Fonte: sito ufficiale Casertana FC