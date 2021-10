Solidarietà ad Antonio Mutasci per le minacce e gli insulti ricevuti

La redazione di I Am Calcio esprime solidarietà e vicinanza all'amico e collega Antonio Mutasci per le minacce ricevute dall'allenatore ospite dopo Matera Grumentum-Castelluccio e pubblicate sull'edizione giornaliera del Quotidiano del Sud. Insulti e intimidazioni verbali non nascondono il pericolo che si possa creare un clima nel quale, su un semplice campo da calcio, chiunque può credere di poter passare dalle parole ai fatti con conseguenze ancora più gravi: nel 2021 tutto ciò è inammissibile.