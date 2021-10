Borgosesia corsaro a Genova, granata a centro classifica

Il passo falso contro il Bra è stato un episodio e il Borgosesia lo dimostra tornando dalla difficile trasferta di Genova contro il Ligorna con tre punti di pregevole fattura. Decidono Farinelli e Omoregbe, per l’attaccante terza rete di fila.

La cronaca Prime fase di studi nonostante il buon ritmo, al 20’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Donaggio che di testa colpisce la traversa, il Borgosesia risponde al 25’ quando per un fallo di Calcagno su Carrara viene assegnato un penalty ai granata, dal dischetto Farinelli non sbaglia. Il Ligorna ci prova con Gomes e Salvini ma il punteggio all’intervallo è uno a zero per i valsesiani.

Ottimo inizio di ripresa per il Borgosesia, al 6’ un cross pericoloso di Omoregbe viene respinto da Atzori, al 13’ lo stesso Omoregbe su assist di Rancati non lascia scampo all’estremo di casa; Omoregbe vicino al tris al 17’, la fase finale di partita non riserva particolari sussulti con gli ospiti che controllano agevolmente la gara.