Serie C/C: cinque squalificati. Multate Foggia, Andria e Avellino

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 4.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la durata della gara e in particolar modo nel corso del 2° tempo, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria e tenendo un comportamento ostruzionistico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 3.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° del 2°tempo, all’interno del recinto di gioco un cilindro di cartone rigido di circa 10 cm che cadeva molto vicino ad uno steward posizionato a bordo campo, senza tuttavia causare danni a persone o a cose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non sono stati provocati danni a persone o cose

€ 2.000,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori intonato: 1. al 36' e al 44' del 2° tempo e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario; 2. al 24' del 1° tempo un coro oltraggioso contro i tifosi avversari comportante anche offesa per motivi di origine territoriale

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GOLFO FRANCESCO (VIBONESE)

BIANCHI EDOARDO (PAGANESE)

BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)