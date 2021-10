Serie D, il Derthona sale al secondo posto

Cinque piemontesi ai cinque posti ma cambia l’ordine della classifica del girone A di Serie D, rimane in testa il Chieri che si aggiudica il big match a Bra senza troppi problemi e pone una seria candidatura ad essere l’anti-Novara, agli azzurri non basta l’ennesimo gol di Vuthaj e tornano da Sestri con un solo punto.

Quarto successo in fila di un sorprendente Derthona che rimonta l’Imperia e sale al secondo posto superando il Novara, attenzione al Casale che con una partita in meno è quarto in virtù dell’uno a zero nel finale sul Pontdonnaz (decide Ricciardo).

Ben cinque i pareggi di giornata, contestato il Varese per l’uno a uno interno contro l’Asti, scialbo il derby novarese tra RG Ticino e Gozzano, più divertenti Vado-Fossano e Caronnese-Saluzzo che terminano due a due.

Impressiona il Borgosesia che nel segno di Omoregbe sbanca Genova, il Ligorna viene battuto due a zero e i granata si posizionano a metà classifica; nel posticipo sorpresa nel derby ligure, la Lavagnese passa a Sanremo per uno a zero.

Risultati e classifica di giornata