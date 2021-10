Benevento. Caserta: "Crotone squadra ostica, loro classifica bugiarda"

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta. L'allenatore giallorosso ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani sera in casa del Crotone.

TELLO - Dopo un po' di tempo di inattività sta ritrovando la forma migliore. Ha qualità importanti e può ricoprire più ruoli sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Valuterò non solo lui ma l'intera rosa per decidere chi giocherà dal 1° minuto.

ELIA - Non può giocare dall'inizio perché è al rientro da un infortunio. E' a disposizione e potrò impiegarlo a partita in corso se lo riterrò opportuno.

TURNOVER - Non penso a lunedì ma a domani perché giochiamo contro una squadra attrezzata. Non va vista la classifica perché per il Crotone è bugiarda. Giocano bene ma non hanno ottenuto in termini di punti quanto fatto vedere sul campo. Non possiamo fare calcoli sulla partita di lunedì quindi schiererò la squadra più idonea per quella di domani.

VIVIANI - E' da valutare perché è uscito anzitempo nell'ultima gara per un problemino. Sarebbe inutile rischiarlo quindi valuteremo bene domani: se sarà al 100% lo schiererò altrimenti no. Il modulo non dipende dalla sua disponibilità.

DIFESA - Vogliacco e Masciangelo sono elementi che quando chiamati in causa hanno fatto bene. Sono tutte valutazioni da fare nel giorno della gara: è importante sapere che posso contare su di loro.

BRIGNOLA - E' un '99 che può reggere più impegni ravvicinati e quindi rientrerà nelle valutazioni del giorno gara. Ha più forza rispetto ad Insigne ma l'utilizzo dell'uno non esclude quello dell'altro visto che entrambe possono giocare a piede invertito.

CALABRIA - Il rapporto con la Calabria è ottimo, sono orgoglioso di essere calabrese e per me ritornare nella mia regione è sempre bello. A Crotone, anche se sono di Reggio Calabria, ho tanti amici e quindi sarà una bella emozione ritornare nella mia terra.

CROTONE - Sono aggressivi, tendono a giocare la palla: non sarà una partita facile. Mi aspetto dai miei concentrazione e giusto atteggiamento perché nessuna gara va sottovalutata. Voglio la giusta attenzione e un atteggiamento positivo.

MASCIANGELO - Ha avuto un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori, poi è rientrato ed ha avuto una ricaduta. Ora sta bene e posso considerarlo per la turnazione.

TIFOSI - Mi auguro di rivedere tante persone allo stadio visto che ora c'è la possibilità di entrare numerosi. La squadra ha bisogno dei tifosi e la piazza ha sempre dimostrato di essere attaccata e vicina alla squadra. Sarà compito nostro far ritornare quell'entusiasmo che, magari, nell'ultimo periodo si è perso.