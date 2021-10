Cavese-San Luca: al via la prevendita

Sono in vendita i tagliandi per la gara Cavese – San Luca, in programma domenica 31 ottobre p.v. allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni (ore 14.30).

Questi i prezzi dei singoli settori:

Tribuna Centrale: 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord/Sud: 15 euro intero – 13 euro ridotto

Tribuna scoperta: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Distinti ‘Eduardo Purgante’: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Curva Sud ‘Catello Mari’: 5 euro

Curva Ospiti: 5 euro

Baby (0-14 anni): 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)

*ridotto valido F.F.OO /F.F. A.A. e Over 70