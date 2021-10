Benevento. Caserta ne convoca 24 per il Crotone: tre gli assenti

Mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha convocato 24 calciatori per la trasferta che i giallorossi affronteranno domani sul campo del Crotone. Assenti in tre: si tratta del portiere Paleari, operato allo zigomo, di Pastina e Improta, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni.

Di seguito la lista dei 24 convocati:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 8 Tello Andrés, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.