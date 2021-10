Crotone. Modesto: "Col Benevento voglio vedere una squadra tosta"

L'allenatore del Crotone, mister Francesco Modesto, ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match dello "Scida" contro il Benevento. Queste le parole del tecnico della formazione calabrese:

"Il Benevento, delle squadre retrocesse, è quella che ha mantenuto più calciatori rispetto allo scorso anno. Sta disputando un bel campionato e ha calciatori di grade qualità specie in attacco. Dovremo correre più di loro e farli giocare il meno possibile: solo facendo questo possiamo infastidirli.

Molti gol subiti non sono conseguenza del modo di giocare ma di disattenzioni. Questo è il momento di capire il campionato che dobbiamo fare e la posizione nella quale siamo in questo momento. Dobbiamo limitare al minimo le sbavature. Quella contro il Benevento è una partita importante per il nostro orgoglio.

Contro l'Alessandria, nella ripresa, ho voluto giocarmi la carta dell'uno contro uno inserendo Kargbo perché in settimana lo avevo visto molto bene e pensavo che questo potesse renderci più pericolosi. Tuttavia, non lo abbiamo servito come avremmo dovuto perché, dal punto di vista tecnico, abbiamo sbagliato molti passaggi. Mi assumo le responsabilità della scelta sbagliata.

Abbiamo fatto due buoni risultati contro Ascoli e Pisa e poi abbiamo trovato una squadra, l'Alessandria, che non ha permesso di giocare e noi abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Dobbiamo essere più cattivi in certe partite.

Mi sento in discussione dall'inizio. Gli allenatori non sono mai tranquilli perché vengono sempre giudicati sulla base dei risultati. Se, però, questi non vengono, allora la pressione si sposta sulla squadra e, a questo punto, deve essere il mister a prendersi le responsabilità"