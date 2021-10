La Vultur fa fuori il Matera G.: al "Corona" basta la rete di Grieco

Il Matera Grumentum esce sconfitto dal “Corona” di Rionero per 1-0 ad opera della formazione locale della Vultur e viene estromessa dalla Coppa Italia di Eccellenza lucana. I biancazzurri, questo pomeriggio in maglia granata, subiscono la squadra avversaria per larghi tratti del match che si fa complicato quando al 9’ del primo tempo la formazione di Finamore rimane in dieci per l’espulsione del portiere Silvio Salerno, reo di aver atterrato Alassani dopo essere stato saltato all'ingresso dell'area di rigore. Il gol del vantaggio della Vultur arriva al 6’ minuto del secondo tempo con Grieco, abile a sfruttare l’occasione e a battere Pagkratis con un gol d'applausi. Lacarra e compagni ci provano fino alla fine ma la porta avversaria resta blindata e i materani devono abbandonare anzitempo la competizione. Ora testa al campionato per l'obiettivo più importante.