Serie D - Girone F: squalificati tre allenatori. Tre turni a Ricamato

Rese note le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 6ª giornata. Ben tre gli allenatori squalificati. Fabio Prosperi del Vastogirardi fermato per due giornate "per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara". Una giornata di stop anche per Eddy Mengo del Montegiorgio e Rosario Campana dell'Aurora Alto Casertano.

E' andata decisamente peggio, tre giornate, a uno dei tre calciatori squalificati, Vincenzo Ricamato del Matese FC, espulso domenica durante la gara contro il Castelnuovo Vomano "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Salteranno le gare della settima giornata gli altri due squalificati Gabriele Tancredi del Castelnuovo Vomano e Paolo Tortelli del Tolentino.

Queste tutte le decisioni del giudice sportivo:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROSPERI FABIO (VASTOGIRARDI)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPANA ROSARIO (AURORA ALTO CASERTANO)

Per comportamento non regolamentare, allontanato

MENGO EDDY (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

Per doppia ammonizione

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

URBANO CORRADO (FOOTBALL CLUB MATESE)

MAZZA MAURO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RICAMATO VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TANCREDI GABRIELE (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

LORENZONI FILIPPO (SAMBENEDETTESE SRL)

SANNIPOLI DANIEL (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

HOXHA MARCO (CASTELFIDARDO)

MARCELLI ROBERTO CARLOS (CASTELFIDARDO)

CORTICCHIA NICOLO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

DEL MASTRO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

PESCE NICOLAS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CIPOLLETTA CIRO (SAMBENEDETTESE SRL)

VARGA ATILA (SAMBENEDETTESE SRL)

ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)

ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CASOLLA FRANCESCO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

LOPEZ GIUSEPPE (AURORA ALTO CASERTANO)

BASSINI GIANMARCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MELE FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DE MEIO VINCENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DIOUANE YASSINE (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SANTORO LEONARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

VERDESI DAVIDE (PORTO D ASCOLI S.R.L.)

GRIECO ROBERTO (RECANATESE A.S.D.)

BRUNO ALESSANDRO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

LISI VINCENZO (SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ZANOLLA ALESSANDRO (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

DI NEZZA NICOLAS (ATLETICO TERME FIUGGI)

FALL AMETH (ATLETICO TERME FIUGGI)

FICARA ALESSANDRO (ATLETICO TERME FIUGGI)

D'EGIDIO STEFANO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AQUILANTI ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

FORTI MATTEO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

SPAGNA STEFANO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CIGANDA FORNI SANTIAGO (NERETO CALCIO)

DE FALCO ANDREA (NERETO CALCIO)

AMATO GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE SRL)

KNOFLACH TOBIAS (SAMBENEDETTESE SRL)

FOFANA ALPHA MADOU (TOLENTINO 1919 SSDARL)

ZAMMARCHI ANDREA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CORSETTI CLAUDIO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

LAPENNA RICCARDO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

TARANTINO LUCA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

DI BELLO SIMONE (VASTESE CALCIO 1902)

AHMETAJ MATTEO (VASTOGIRARDI)

CAPONE GIANLUCA (VASTOGIRARDI)

DI STASIO DAVIDE (VASTOGIRARDI)