Coppa Promozione, passano Atella, Cds Matera e San Cataldo

Sono in tre per ora le semifinaliste di Coppa Italia Promozione. Ad accedere al turno successivo sono Atella, Città dei Sassi Matera e San Cataldo. I vulturini superano l'Atletico Montalbano ai calci di rigore. Decisivo il penalty di Cristian Telesca per il 7-6 finale. Nei 90' gli jonici erano passati in vantaggio con Pierro e la squadra di Di Biase aveva impattato con Rinaldi. I materani calano il poker al Viribus Potenza con doppio Dobrozi, Di Cuia e Grittani. I sancataldesi escono indenni dalla trasferta di Viggiano mantenendo il vantaggio dell'andata: al Coviello finisce 1-1 con il vantaggio ospite di D'Andrea e il pareggio locale di Gargaro. Tra 7 giorni si deciderà l'ultima semifinale tra Tricarico e Castrum Viggianello.