Juventus-Sassuolo 1-2, vittoria storica allo Stadium

Nel turno infrasettimanale il Sassuolo fa visita alla Juventus all'Allianz Stadium senza molti titolari, mancano infatti Djuricic e Boga, al loro posto Defrel e Traorè.

Cronaca. Avvio di gara di marca bianconera che controllano bene il campo e sfiorano subito il vantaggio con Morata che da posizione defilata perde l’attimo per il tiro. Al 37’ Dybala accende la gara, sposta la palla e lascia andare un gran tiro che però si stampa sul palo alla sinistra di Consigli. Nel finale di tempo pallone filtrante di Defrel per Frattesi che mette in rete per il vantaggio del Sassuolo. Secondo gol consecutivo per il ragazzo ex Empoli. Con questo risultato le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa Allegri mette dentro Cuadrado e il giovane Kaio Jorge per aumentare il peso offensivo, Al 60’ doppia occasione per i padroni di casa, tiro di Cuadrado respinto da Consigli, sul continuo dell’azione Chiesa mette fuori di testa. Bianconeri ancora pericolosi al 70’ con una rovesciata di Kaio Jorge alta sopra la traversa. Il Sassuolo si schiaccia e concede campo ai padroni di casa, le cui sortite offensive si concretizzano al 75’ quando McKennie trova il gol di testa su assist di Dybala. Juventus tutta sbilanciata in avanti per cercare il gol, gol che però alla fine lo fa il Sassuolo: minuto 95 lancio lungo di Maxime Lopez che in contropiede regala una clamorosa vittoria ai neroverdi all’ Allianz Stadium. A fine gara gioia incontenibile dei giocatori emiliani in campio.