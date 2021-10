Matera Grumentum, Finamore: “L’espulsione ha cambiato tutto”

Dopo la sconfitta patita in Coppa a Rionero contro la Vultur, ha parlato così il tecnico del Matera Grumentum Antonio Finamore:

“Dover giocare in casa di una squadra attrezzata per il salto di categoria, 90' in inferiorità numerica, cambia inevitabilmente la storia della gara. L'abbiamo affrontata comunque con testa e cuore. Usciamo dalla competizione con l'amarezza di chi non ha potuto giocarla alla pari, ma con la certezza di una prestazione da squadra con la S maiuscola. Ora la delusione la trasformiamo in forza da spendere in campo già dalla prossima gara di campionato, che arriva subito. Complimenti alla Vultur per la qualificazione e per noi solo puntare dritto all'obiettivo senza distrazioni. Ho visto tutti i ragazzi dare l'anima in campo . Bravi. Ma una menzione speciale la faccio ad Antonio Falco: non era al meglio e doveva rimanere ai box, ma quando siamo andati sotto mi ha detto di voler stringere i denti e dare il suo contributo ai compagni che stavano lottando su ogni pallone. Questo è un gran gruppo che non molla un centimetro. È questa la nostra forza”.