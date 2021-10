Crotone-Benevento: le probabili formazioni in campo allo "Scida"

Mancano ormai poche ore al fischio di inizio della gara tra Crotone e Benevento, in programma allo "Scida" alle 20:30, e l'attesa per entrambe le tifoserie sale sempre di più vista la storica rivalità tra le due piazze.

Mister Caserta, allenatore del Benevento, dovrà fare e meno di Alberto Paleari, operato allo zigomo, e dei lungodegenti Pastina e Improta. Il tecnico giallorosso, seppure non in maniera massiccia, dovrebbe fare ricorso al turnover per ovviare alla fatica che gli impegni ravvicinati potrebbero mettere nelle gambe dei suoi ragazzi. Tra i pali ci sarà dunque Manfredini, dopo la buona prova da subentrato contro il Cosenza. In difesa potrebbe esserci spazio per Masciangelo sull'out di sinistra e per Vogliacco al centro, ma è più probabile l'impiego del primo che del secondo. In mediana, al posto di uno tra Viviani e Calò, potrebbe scendere in campo dal 1' Acampora. Potrebbero esserci novità anche per la linea dei trequartisti a supporto di Lapadula: Roberto Insigne scalpita per una maglia da titolare ed Elia è nuovamente a disposizione seppure non per 90'; a loro si aggiunge un Tello in ottima forma. Ci sono tutti gli elementi per mettere in difficoltà mister Caserta nelle sue scelte.

Sponda Crotone, invece, mister Modesto, che si affiderà al 3-4-1-2, dovrà fare a meno di Benali ed Estevez, infortunati, e dello squalificato Kargbo. Davanti al portiere Festa, dunque, la linea difensiva sarà composta da Cuomo, Canestrelli e Paz. A centrocampo, Mogos e Molina agiranno sulle fasce mentre la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Zanellato e Donsah. Il ruolo di trequartista sarà affidato a Borello mentre sarà Maric il partner d'attacco del baby-bomber Mulattieri.

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Glik (Vogliacco), Barba, Masciangelo (Foulon); Calò (Viviani), Acampora (Viviani); Tello (Brignola), Ionita (Sau), Insigne; Lapadula; all.: Caserta.

CROTONE (3-4-1-2): Festa; Cuomo, Canestrelli, Paz; Mogos, Zanellato, Donsah, Molina; Borello; Maric, Mulattieri; all.: Modesto.