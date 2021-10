Tre rinforzi per il Rotonda: ecco Pichard, Rodriguez e Di Giorgio

Tre nuovi calciatori per il Rotonda. Sono ufficialmente biancoverdi il difensore francese classe 2003 Lucas Pichard, il centrale difensivo classe 1998 Rodriguez Olivera Nicolas e il terzino classe 2002 Manfredi Di Giorgio. Il primo proviene dal Grasse ed ha già debuttato domenica, il secondo ha passaporto italiano ed è nativo dell'Uruguay e il terzo è un ex Dattilo, Sona ed Fc Messina. Ha salutato la squadra il difensore argentino classe 2002 Joaquin Rocchetti Guzman. E' attivo da qualche giorno il canale Youtube della società pollinea e continua l'iniziativa per la diretta gratuita sul sito biancoverde www.rotondachannel.it