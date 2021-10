Crotone-Benevento 0-2: la Strega espugna lo "Scida" dopo 44 anni

Dopo 44 anni il Benevento torna a vincere allo "Scida" battendo il Crotone per 2-0 al termine di una partita solida e concreta da parte dei giallorossi allenati da Fabio Caserta. A griffare la vittoria giallorossa sono stati, con una rete per tempo, Letizia e Lapadula.

Partono meglio i padroni di casa che già al 6' vanno vicini al vantaggio con Mulattieri che sfonda sul lato sinistro dell'area di rigore giallorossa, vi entra e prova un rasoterra che Manfredini blocca a terra in due tempi. Dieci minuti dopo altra ghiotta occasione di marca crotonese con Maric che, a tu per tu con Manfredini, prova il rasoterra ma il portiere giallorosso si oppone con il piede mettendo in corner. I padroni di casa scompaiono pian piano dal campo ed il Benevento sale in cattedra. Gli ospiti passano in vantaggio, concretizzando il predominio territoriale, al 36': contropiede portato da Lapadula, da questi per Acampora che entra in area e serve l'accorrente Letizia che batte Contini con un preciso diagonale che si insacca nell'angolo basso alla destra dell'estremo difensore calabrese. La prima frazione si chiude con la Strega in vantaggio di misura.

Il Benevento comincia la ripresa in attacco e mette al sicuro il risultato al 55': sugli sviluppi di un corner, la palla termina sui piedi di Letizia al limite dell'area calabrese, il terzino giallorosso prova il tiro che Lapadula, sulla traiettoria, spizza in rete battendo Contini. Lapadula prova a mettere in ghiaccio il risultato con una punizione velenosa al 71': Contini si produce in un intervento più efficace che bello e sventa il pericolo. All'89' Giannotti, già ammonito nel finale della prima frazione, prende il secondo giallo per fallo su Masciangelo al limite dell'area e termina in anticipo la sua gara. La squadra di Caserta è in controllo totale della partita e va vicina, nei 5' di recupero concessi dal direttore di gara, al terzo gol con un bel sinistro di Vokic dal limite che Contini disinnesca in calcio d'angolo. Al triplice fischio, quindi, il finale è di 2-0 per il Benevento sul Crotone: i giallorossi sono secondi in classifica, con la Reggina, a -2 dal Pisa capolista; situazione molto complicata, invece, per il Crotone che è terzultimo con soli 7 punti.

IL TABELLINO