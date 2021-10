Benevento. Caserta: "Felice della prestazione. Una dedica? A Letizia"

Visibilmente soddisfatto, mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha così commentato la partita vinta sul campo del Crotone:

"Sono felice per la prestazione ed il risultato. Il Crotone è partito meglio ma siamo venuti fuori alla distanza. Non ci siamo deconcentrati e si vedeva la voglia di portare a casa la vittoria. I ragazzi li ho visti consapevoli dei loro mezzi e di ciò che potevano fare nell'arco della partita. La prestazione è eccellente per quanto riguarda il sacrificio, mi hanno soddisfatto sia i titolari che chi è entrato dalla panchina.

In un campionato come questo la differenza la fa la squadra, non i titolari. Tutta la rosa deve sentirsi importante. Se chi entra fa bene vuol dire che stiamo lavorando bene. Spiace per chi non è entrato ma tutti avranno la loro possibilità.

La mia squadra deve saper giocare dal basso, deve sapere interpretare i vari momenti della gara e deve saper concretizzare i contropiede. Oggi vediamo pochi gol che arrivano da azione manovrata, per lo più si segna su calcio da fermo o ripartenza. Oggi abbiamo mostrato cinismo davanti alla porta ma avremmo dovuto fare il terzo gol. La strada che abbiamo intrapreso è giusta: negli occhi dei ragazzi c'è voglia di migliorarsi.

Di aspetti da migliorare ce ne sono. I falli, ad esempio: non dobbiamo farli in zone pericolose. Sui piazzati abbiamo ancora da lavorare perché abbiamo sia ottimi tiratori che ottimi saltatori. Ora non dobbiamo sederci sugli allori perché la B è un campionato difficile. Dobbiamo essere sempre concentrati, continuare a lavorare non esaltandoci.

Sau non l'ho rischiato perché aveva dei problimi muscolari. Stesso discorso per Viviani ed Elia che non erano nel pieno della forma. Con Brignola volevo creare problemi al Crotone dietro la linea di centrocampo: deve mostrare più cattiveria perché, nei venti metri finali, deve provare ad essere più concreto. E' un classe '99 e manca di continuità quindi dobbiamo dargli il tempo per assimilare determinati concetti.

Voglio dedicare la vittoria di oggi a Letizia perché, con la sua famiglia, hanno avuto un momento difficile in settimana: è il nostro capitano e lui alla maglia ci tiene davvero tanto. Non avrei voluto farlo giocare ma le sue motivazioni erano forti ed ha dimostrato ancora una volta il suo carattere".