SerieB. Gli arbitri della 11a: Giacomelli a Benevento, Santoro a Lecce - I AM CALCIO ITALIA

SerieB. Gli arbitri della 11a: Giacomelli a Benevento, Santoro a Lecce

L'arbitro Piero Giacomelli
L'arbitro Piero Giacomelli
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma lunedì 1 novembre.

BENEVENTO – BRESCIA h. 12.30

GIACOMELLI

BINDONI - LAUDATO

IV: VERGARO

VAR: GHERSINI

AVAR: MUTO

FROSINONE – CROTONE h. 15.00

ABBATTISTA

MELI - FONTE

MURATO

IV: TARICONE

VAR: DOVERI

AVAR: ROSSI C.

LECCE – COSENZA h. 15.00

SANTORO

MORO – YOSHIKAWA

IV: PEZZOPANE

VAR: NASCA

AVAR: RASPOLLINI

MONZA – ALESSANDRIA h. 15.00

GARIGLIO

PAGNOTTA – CECCON

IV: TURRINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORE

REGGINA – CITTADELLA h. 15.00

MINELLI

LIBERTI – DELLA CROCE

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: DEI GIUDICI

SPAL – PERUGIA h. 15.00

ZUFFERLI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: CALDERA

VAR: DIONISI

AVAR: PRENNA

TERNANA – COMO h. 15.00

ABISSO

SACCENTI – VIGILE

IV: CANCI

VAR: DI MARTINO

AVAR: ROSSI L.

PARMA – LR VICENZA h. 18.00

BARONI

BACCINI – SCHIRRU

IV: DIOP

VAR: CHIFFI

AVAR: MASTRODONATO

PISA – ASCOLI h. 18.00

MARCENARO

TOLFO – VONO

IV: GAUZOLINO

VAR: RAPUANO

AVAR: AFFATATO

PORDENONE-CREMONESE h. 18.00

MAGGIONI

BERCIGLI - BERTI

IV: ZANOTTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: COLAROSSI

Maurizio Morante

Leggi altre notizie:BENEVENTO Serie B

Serie B

ClassificaRisultatiStatistiche