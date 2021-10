Taranto-Potenza, Laterza: "Ogni gara presenta le sue difficoltà"

Sabato 30 ottobre è di scena allo stadio Erasmo Iacovone la dodicesima giornata di Serie C. Il Taranto affronta un Potenza a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Dall'altra parte, gli ionici guidati da mister Laterza vogliono ottenere tra le mura amiche una vittoria cruciale per migliorare la situazione di classifica, piuttosto confortante. L'obiettivo salvezza è ancora lontano e una conferma allo Iacovone è necessaria per gli ionici. Intanto, mister Laterza ha svolto la consueta conferenza stampa di vigilia presentando la gara contro il Potenza.

"Sarà una gara fondamentale e importante perchè affrontiamo una squadra che arriva da una vittoria importante dopo il cambio di allenatore. Vorranno certamente dare continuità all'ultimo risultato, mi aspetto dunque di fronteggiare una squadra determinata a far bene", ha evidenziato Laterza. Tuttavia, il tecnico rossoblù vuole sottolineare quanto conti la classifica fino ad ora: "La posizione di classifica conta poco, bisogna guardarla il meno possibile. Ogni partita presenta le sue difficoltà, indipendentemente da uno scontro diretto o meno. Sarà certamente una gara di qualità".

Intanto giungono novità positive dall'infermeria per tutta la squadra: ha recuperato dopo tanto tempo Falcone. Tuttavia, l'esterno offensivo non verrà impiegato ma dovrà lavorare duro per rimettersi in forma. Recupera Benassai. Lo stesso Laterza ha comunicato i convocati: Chiorra, Loliva, Antonino; Granata, Zullo, Benassai, Ferrara, Riccardi, Tommasini, De Maria; Marsili, Bellocq, Civilleri, Cannavaro, Labriola; Falcone, Santarpia, Pacilli, Mastromonaco, Italeng, Saraniti, Giovinco, Ghisleni.