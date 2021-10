Picerno-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Donato Curcio" si affronteranno i padroni di casa del Picerno e il Foggia, nel match valevole per la 12a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

Picerno: Viscovo, Finizio, Pitarresi, Allegretto, De Cristofaro, Gerardi, Reginaldo, Guerra, De Franco, Terranova, De Ciancio. All. Palo

Foggia: Volpe, Garattoni, Gallo, Di Pasquale, Rocca, Ferrante, Curcio, Merkaj, Sciacca, Petermann, Martino. All. Zeman

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/az-picerno-foggia/373756.html