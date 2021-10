Nella dodicesima giornata di Serie C girone C il Picerno impatta con il Foggia e il Potenza perde di misura a Taranto. I melandrini passano in vantaggio con Pitarresi a fine primo tempo e i satanelli ad inizio ripresa pareggiano con Di Pasquale. I potentini subiscono il doppio vantaggio di Giovinco e Ferrara, poi nel finale accorciano con Salvemini.