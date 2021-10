Taranto-Potenza: Giovinco e Ferrara regalano la vittoria

Il Taranto vince e convince allo Iacovone, lanciando un bel segnale a tutte le rivali in campionato. Un bel salto in classifica in attesa degli altri match, considerando gli obiettivi prefissati. Un terzo posto in coabitazione con il Catanzaro, un ambiente unico e un gruppo che cresce di partita in partita. La consapevolezza nei propri mezzi ormai è acquisita e la condizione fisica è delle migliori. A decidere il match della dodicesima giornata è il duo Giovinco-Ferrara.

Il Potenza ci ha provato sin dai primi minuti ma il Taranto si è mostrato cinico e convinto nel portare a casa i tre punti. Infatti, i rossoblù nel momento più critico dell'incontro passano al 27' grazie al goal di Giovinco: cross di Civilleri, svirgola Piana, e l'attaccante si ritrova da solo dinanzi al portiere ed insacca senza pensarci due volte. La compagine lucana spinge alla ricerca del pareggio, ma nella ripresa è Ferrara ha trovare una rete cercata e finalizzata alla perfezione: galoppata lungo l'out di sinistra del difensore, uno-due riuscito con Giovinco e raddoppio. Il Taranto chiude definitivamente il match anche se nel finale concede un rigore e sfuma l'occasione di portare a casa anche il clean sheet.

Il Taranto ha portato a casa altri tre punti chiave per poter alimentare il sogno playoff, il Potenza ha giocato bene ma non è bastato. I rossoblù hanno risposto alla grande, hanno dimostrato che dinanzi a sè c'è tanta strada da percorrere soprattutto a livello di concentrazione, perchè lottare per posizioni di vertice conterà molto l'attenzione nel mantenere alta l'asticella e non arrendersi contro nessuno. La gara contro il Potenza è la dimostrazione di quanto il Taranto possa esprimere sia a livello tecnico-tattico che mentale. La Serie C è piena di insidie e, dunque, Laterza dovrà lavorare molto sotto questi due aspetti.