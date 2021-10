Taranto, Laterza: "Dopo il goal siamo stati più lucidi e tranquilli"

All'indomani della vittoria contro il Potenza, il Taranto acquisisce maggiore consapevolezza nei propri mezzi, considerando la classifica dopo dodici turni di campionato di Serie C. L'obiettivo resta la salvezza, ma per quello mostrato in campo sin qui, i rossoblù potrebbero spingersi oltre i propri limiti. La mentalità, il gioco, l'identità e la forza di reagire sono le caratteristiche principali del roster a disposizione di Giuseppe Laterza.

Considerando la gara vinta ieri pomeriggio allo Iacovone, Giuseppe Laterza nel post gara ha evidenziato: "Sapevamo che avremmo giocato contro una squadra che sarebbe venuta a prenderci alta, cercando di non farci giocare. Siamo stati troppo timorosi quando invece dovevamo saltare la linea senza andare in difficoltà. Dopo il goal siamo stati lucidi e tranquilli". Un approccio complicato ma non appena ha sbloccato la gara Giovinco, il Taranto ha messo sui binari giusti il match. Un Giuseppe Laterza, dunque, soddisfatto e consapevole che bisognerà migliorare ancora tanto per acquisire la massima tranquillità nei 90'.

La squadra è molto giovane, qualche elemento di esperienza come Giovinco e Marsili sono le colonne e l'esempio per tutti, adesso bisognerà pensare partita dopo partita, vivendo la quotidianità, senza fare il passo più lungo della gamba e fissando obiettivi a lungo termine. Siamo ancora nella fase iniziale del campionato e c'è ancora tanta strada da percorrere. Si necessiterà solo costanza nei risultati seguendo la propria filosofia. La prossima gara è contro l'Avellino e, dunque, a breve bisognerà concentrarsi al massimo per ottenere altri punti cruciali.