Novara-Vado 5-0, vittoria sul velluto per gli azzurri

Pokerissimo del Novara che torna al successo e rimane in perfetta media inglese superando cinque a zero il Vado, per gli azzurri un successo maturato nel primo tempo, protagonisti Di Masi e Vuthaj autore entrambi di una doppietta, per l’Albanese dieci centri e primato nella classifica cannonieri.

Il Novara si porta al secondo posto a tre punti dal Chieri che continua a vincere, gli azzurri scavalcano il Derthona che perde a Saluzzo.

Il Novara archivia la pratica nei primi quarantacinque minuti di gioco Inizio guardingo del Vado con il Novara che fatica a trovare spazi, l’unica emozione la riserva un tentativo di Vuthaj su assist del solito Gonzalez, para Cirillo. Al 20’ il match si sblocca, Di Masi per Vuthaj che sotto porta non sbaglia, nona marcatura per l’attaccante Albanese che punta al titolo di capocannoniere. La reazione del Vado si concretizza con un colpo di testa di Papi a fil di palo ma Raspa controlla la sfera uscire senza troppi patemi; al 30’ viene espulso Pantano per un fallo di mani su Di Masi che era lanciato in porta ma la posizione defilata del centrocampista azzurro poteva anche evitare il rosso al difensore ligure. Al 35’ il Novara raddoppia, Gonzalez per Di Masi che si inserisce bene e non perdona Cirillo; ospiti in difficoltà, al 40’ il tris azzurro con Di Masi che sorprende la difesa avversaria e sigla la doppietta personale. C’è ancora tempo per un’occasione per Vuthaj ma stavolta l’estremo avversario dice no, il primo tempo termina tre a zero per gli azzurri.

C’è ancora spazio per un supergol di Vuthaj I cambi dell’intervallo fanno capire che sarà una ripresa al piccolo trotto, al 6’ Vuthaj fa esplodere il “Piola” con una mezza rovesciata su cross di Bergamelli che lascia fermo Cirillo, decima rete e primato nella classifica cannonieri per il bomber nuovo idolo della tifoseria. Esordio per Laaribi che prende il posto di Gonzalez, al 34’ pokerissimo di Capano con una bella rasoiata dal limite dell’area.

NOVARA-VADO 5-0

Marcatori: 20’Vuthaj, 35’ e 40’Di Masi, 6’st Vuthaj, 34’st Capano.

Novara (3-4-1-2): Raspa; Bonaccorsi (32’st Capone), Bergamelli, Agostinone; Pagliai (1’st Vimercati), Tentoni, Capano, Di Masi (1’st Pereira); Spina (1’st Paglino); Vuthaj, Gonzalez (11’st Laaribi). A disposizione: Spadini, Benassi, Bortoletti, Amoabeng. All. Marchionni

Vado (3-5-2): Cirillo; Magonara, De Bode, Casazza; Pantano, Papi (1’st Anselmo), Lazzaretti (30’st Cattaneo), Costantini (29’Brondi), Gandolfo; Capra (15’st Di Salvatore), Lo Bosco (15’st Aperi). All. Solari

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Note: Corner 9-6. Ammoniti Spina, Pagliai e Bonaccorsi per il Novara, Lazzaretti, Casazza ed Anselmo per il Vado. Spettatori 2000ca.