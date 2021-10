La lettera del presidente della Lega Pro Ghirelli al Picerno

Cari Donato e Giovanni, per prima cosa ho trascorso insieme a tutti voi una bellissima apertura nella vita. Capita raramente di trovare un Presidente come Donato Curcio, generoso e di grande qualità e un Sindaco come Giovanni Lettieri che fa funzionare la Città che amministra progettando. Ho captato che ii vostri concittadini vi apprezzano e vi vogliono bene. Per lo stadio siete stato eccezionali. Avete anticipato il PNRR, avete praticamente operato nella forma di partenariato pubblico/privato. Questa nuova cultura che noi di Lega Pro proponiamo è la strada maestra per avere finanziamenti dal PNRR e fare degli stadi la nuova centralità urbana, certo calcio ma oltre, molto oltre, digitalizzazione, salute, formazione, transizione ecologica, nuova occupazione. Torniamo a Picerno, una favola che si apre e offre il volto del calcio che si racconta perché fa bene al Paese. Ieri la visita a Picerno, incantevole. La scoperta del museo sull’animale, il maiale, che porta cibi prelibati e nel museo si omaggia ricordando come lo stesso sia rappresentato dagli artisti e nel cinema. Poi siamo saliti fino a 1300 metri, visione idilliaca e pranzo eccezionalissimo. Infine allo stadio, il Picerno debutta contro il Foggia di Zeman: la favola incontra la storia del calcio italiano e,al termine, la favola si rammarica ritenendo che avrebbe potuto vincere se avesse avuto una migliore attenzione nella fase cruciale della partita. Questo è il calcio, farò di tutto perché l’Italia intera vi conosca. Sapete perché? Noi del calcio abbiamo bisogno di ricevere luce, energia da ciò che di valoriate state facendo. Grazie di tutto e un abbraccio Francesco.

Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro)