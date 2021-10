Salernitana-Napoli 0-1: decide Zielinski. Espulsi Kastanos e Koulibaly

Il derby campano va al Napoli, Salernitana sconfitta di misura.

Primo tempo bloccato con il Napoli che attacca costantemente senza però trovare varchi in area grazie ad una fase difensiva attenta della Salernitana. Di fatto l'unica chance è per Zielinski che da ottima posizione spreca calciando alto.

Nella ripresa stesso copione con il Napoli in possesso e la Salernitana che gioca di rimessa. Al minuto 60 Napoli in vantaggio: il neo entrato Petagna colpisce la traversa, sugli sviluppi dell'azione Zielinski infila Belec. Nove minuti dopo la Salernitana resta anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Kastanos, autore di un fallo durissimo su Anguissa.

Al 76esimo espulso Koulibaly per fallo da ultimo uomo, ristabilita la parità numerica. Sulla punizione successiva Di Lorenzo salva sulla linea sul tiro di Ribery.

Nel finale occasioni per il Napoli con Elmas e Mario Rui. Nel recupero occasione anche per Gagliolo che però calcia alle stelle. Finisce così il derby.