Sassuolo-Empoli 1-2, Zurkowski beffa i neroverdi nel finale

Nell’ undicesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium l’Empoli di Andreazzoli con l’ex Federico Di Francesco in attacco insieme a Pinamonti. Nei neroverdi mancano Djuricic e Boga, al loro posto Traorè e Scamacca.

Nella prima frazione di gioco meglio il Sassuolo che si fa vedere dalle parti di Vicario con un tiro di Berardi da fuori area e un’occasione di Traorè a tu per tu con il portiere dei toscani che però non si concretizza. Le sortite offensive neroverdi si tramutano in gol nel finale di tempo, quando un tiro cross di Traorè trova la deviazione di Tonelli per il vantaggio Sassuolo.

La risposa dell’Empoli arriva nella ripresa, tiro di Henderson salvato sulla linea da Ferrari. Il pallino del gioco però rimane nei piedi del Sassuolo, al 58’ Scamacca fallisce il raddoppio da buona posizione. A 10 minuti dal termine Cutrone si guadagna un penalty per fallo di Chiriches, dal dischetto Pinamonti trasforma per il pareggio Empoli. Empoli che prende coraggio e trova addirittura il gol del vantaggio a tempo scaduto con un bel tiro di Zurkowski dal limite dell’area piccola. Clamorosa sconfitta per il Sassuolo che ha condotto per buona parte della gara ma non porta a casa dei punti.