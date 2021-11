Benevento-Brescia 0-1: Tramoni, nel finale, rompe l'equilibrio

Il Benevento esce sconfitto dalla sfida contro il Brescia dell'ex Pippo Inzaghi: a decidere la gara è stata una rete di Tramoni, subentrato nella ripresa, che ha saputo sfruttare un errore di Letizia in ripartenza.

Il Benevento parte forte e sfiora già il gol al 3' con Lapadula il cui sinistro viene messo in angolo da Joronen. La replica del Brescia arriva 5' dopo con Bertagnoli ma il suo tiro dal limite è centrale e debole e Manfredini non ha problemi a bloccare la sfera. Ospiti di nuovo pericolosi con Palacio al 29': "el Trenza" semina il panico in area giallorossa ma sceglie di calciare verso la porta da posizione molto defilata invece di servire Bajic al centro e guadagna solo un corner. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa la prima occasione è di marca bresciana e la firma Spalek con un un destro dalla "lunetta" che Manfredini mette sul fondo. Sul conseguente angolo, Van de Loi, entrato al posto di Cavion, prova il colpo di testa ma mette di poco alto. Al 63' è la squadra di mister Caserta ad essere pericolosa: sinistro di Brignola dal limite che trova la parata di Joronen sul primo palo; sulla respinta, Letizia prova a rimettere in mezzo ma l'estremo difensore bresciano riesce a liberare l'area piccola. Lo stesso Brignola, all'84', servito da Lapadula, mette di un soffio a lato della porta di Joronen da ottima posizione. Quando la gara sembrava avviarsi alla conclusione sullo 0-0, Letizia, in uscita, commette un grave errore facendosi soffiare la sfera da Tramoni che si invola verso la porta giallorossa, evita anche un intervento troppo morbido di Glik e batte Manfredini portando in vantaggio il Brescia. Nei 4' di recupero concessi dall'arbitro non succede nulla quindi il finale è di 1-0 per il Brescia sul Benevento: Inzaghi torna per la prima volta al "Vigorito" da avversario e batte la sua ex squadra superandola anche di 2 punti in classifica.

IL TABELLINO