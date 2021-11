Benevento. Caserta: "L'errore più grave è stato non aver fatto fallo"

Al termine del match perso in casa contro il Brescia, il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa commentando così la prestazione dei suoi:

"Gli episodi condizionano le partite: siamo passati dal possibile vantaggio all'episodio che ha deciso la partita. Il Brescia è forte ed è stato costruito per vincere il campionato. Noi abbiamo fatto bene specie nel primo tempo. La partita è stata tattica ma resta l'amaro della sconfitta e perdere così fa ancora più male.

L'errore non è arrivato su una azione manovrata, era lui in possesso e, forse, avrà mal calcolato la pressione avversaria. Non si è trattata di un errore su un concetto di gioco. Questi episodi capitano e oggi lo abbiamo pagato.

Il Brescia sarà tra le protagoniste del campionato e noi abbiamo giocato alla pari con loro. Non abbiamo corso grossi pericoli e, anzi, ne abbiamo creati di più noi a loro. Il calcio, però, ti premia alcune volte si e altre no.

Nella circostanza si poteva anche rischiare il fallo anche se fosse costato un cartellino: l'errore più grande è stato proprio questo.

Ci ho parlato, è uno esperto e non ha bisogno di essere consolato. A Crotone è stato protagonista in positivo e oggi lo è stato in negativo: fa parte del calcio e ci può stare.

Schiererei di nuovo la stessa formazione anche alla luce dei cambi fatti e chi è entrato lo ha fatto nei modi giusti.

Le favorite per la vittoria finale sono cinque o sei. Alcune di queste non si sono ancora espresse al massimo del loro potenziale, come Parma e Monza, che oggi sono un po' più indietro. Il Brescia io la annovero tra le favorite. Noi siamo forti e dobbiamo puntare al vertice. Non lo so dove arriveremo ma di certo non posso definirci una squadra di metà classifica. Il campionato è lungo e insidioso, per noi e per le altre".